A Battipaglia, in Viale della Libertà, è comparsa una micro discarica abusiva, segnalata da cittadini e documentata da Il Mattino. Tra i rifiuti abbandonati spiccano vecchi mobili, una lavatrice e suppellettili, ma soprattutto un elemento insolito: un quadro raffigurante il celebre cantante napoletano Nino D’Angelo.

Il caso diventa virale sui social

La scoperta ha suscitato curiosità e reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno espresso affetto per l’artista e sdegno per l’abbandono del quadro. Un commento in particolare ha attirato l’attenzione:

«Posso perdonare tutto, ma buttare Nino D’Angelo tra i rifiuti proprio no. Nino, scusaci, non sanno quello che fanno».

L’episodio ha scatenato ironia e nostalgia tra i fan del cantante, ipotizzando che il quadro possa essere appartenuto a un’ex ammiratrice che, trasferendosi, ha deciso di non portarlo con sé.

Problema rifiuti: Battipaglia e il degrado urbano

Al di là dell’elemento curioso, la presenza della micro discarica evidenzia un problema più ampio legato allo smaltimento illecito dei rifiuti. L’abbandono indiscriminato di mobili e elettrodomestici deturpa il decoro urbano e crea disagi alla comunità.