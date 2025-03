Una scossa di terremoto è registrata questa sera, alle 20:37, in provincia di Foggia. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo provvisoria era inizialmente stimata tra 4.4 e 4.9, ma è successivamente confermata a 4.6.

L’epicentro è individuato in mare, al largo del Parco Nazionale del Gargano, in una zona compresa tra la costa molisana e abruzzese. La scossa, piuttosto lunga e intensa, è avvertita distintamente non solo in Puglia, ma anche in Molise, Abruzzo, Basilicata e Campania, compresa la città di Napoli, dove alcuni residenti hanno segnalato il movimento tellurico. Anche il sismografo dei Campi Flegrei ha registrato il sisma.

Terremoto avvertito in diverse città del Sud Italia

Oltre a Foggia, il terremoto è percepito a Bari, Andria e in altre località pugliesi, generando preoccupazione tra i cittadini. Anche in Basilicata, in particolare nella zona del Vulture-Melfese, sono arrivate diverse segnalazioni. A Potenza e Matera, molti utenti hanno condiviso post sui social per raccontare la loro esperienza.

Nessun danno registrato: la Protezione Civile monitora la situazione

Nonostante la forte scossa, non si registrano danni a persone o cose, secondo le prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile. La “Sala Situazione Italia” è in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che hanno rapidamente monitorato la situazione senza riscontrare criticità.