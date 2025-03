L’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei continua a destare preoccupazione non solo per i rischi geologici, ma anche per le conseguenze sulla salute della popolazione. Il lungo periodo di scosse, in particolare quelle notturne, sta avendo effetti significativi sul benessere psicofisico dei cittadini.

A lanciare l’allarme è Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale e medico di famiglia attivo nelle zone colpite. Secondo Scotti, nei suoi ambulatori si sta osservando un aumento di disturbi legati all’ansia, all’ipocondria e all’insonnia, con un impatto negativo anche su patologie preesistenti.

Disturbi del sonno e stress psicologico in aumento

Uno degli effetti più evidenti è il peggioramento della qualità del sonno. Le scosse più intense si sono spesso verificate di notte, generando quindi stress e insonnia tra gli abitanti. Questo porta a un circolo vizioso:

Mancanza di riposo

Aumento dello stress e della fatica fisica

Peggioramento delle condizioni di salute generale

Inoltre, i medici stanno riscontrando un incremento di patologie a base psicologica, con sintomi di ansia e depressione in crescita, soprattutto tra le persone più vulnerabili.

Anziani e fragili: i più colpiti dall’emergenza

Nell’area colpita dal bradisismo vive un’alta percentuale di anziani, molti dei quali soffrono di patologie croniche e hanno problemi di mobilità. Per loro, gestire l’incertezza e la paura legate ai continui eventi sismici è ancora più difficile.

I medici di famiglia, che conoscono a fondo la situazione sanitaria del territorio, si definiscono “sentinelle della salute” e chiedono quindi di essere maggiormente coinvolti nella gestione dell’emergenza.

“Siamo noi i primi a vedere gli effetti del bradisismo sulla salute dei cittadini. Eppure, siamo stati poco coinvolti in questo fronte, il che è sorprendente” – dichiara Scotti.

Campi Flegrei: serve un piano sanitario per l’emergenza bradisismo

L’aumento di disagi psicologici e fisici nella popolazione colpita dal bradisismo evidenzia la necessità di un intervento mirato per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Maggior coinvolgimento dei medici di base

Supporto psicologico per chi soffre di ansia e insonnia

Piani di assistenza dedicati agli anziani e ai fragili

Con il fenomeno del bradisismo che non accenna a fermarsi, è fondamentale adottare misure tempestive per proteggere la salute dei cittadini.