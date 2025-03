Un uomo di 33 anni ha tentato di togliersi la vita cercando di lanciarsi dal parapetto della piazza adiacente al Palazzo Baronale, sede del Comune di Torre del Greco. Il drammatico episodio si è verificato nelle ultime ore e ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti ad afferrarlo per i piedi proprio mentre si stava lasciando cadere nel vuoto. Grazie alla loro prontezza, l’uomo non è precipitato nel dirupo sottostante, ma è finito sul piazzale.

Trasporto in ospedale e condizioni di salute

Dopo essere stato soccorso, il 33enne è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’Ospedale del Mare di Napoli. Al momento, la sua prognosi è riservata, e i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni.

Un episodio che riaccende il dibattito sul disagio psicologico

Questo episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza della prevenzione del disagio psicologico e della necessità di un maggiore supporto per chi si trova in difficoltà. Le autorità locali e le istituzioni sanitarie continuano a sensibilizzare sull’importanza di chiedere aiuto in situazioni di crisi.