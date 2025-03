Blitz delle forze dell’ordine nell’area mercatale di Chiaiano, dove gli agenti del commissariato di Scampia, in collaborazione con la polizia municipale e il personale di Asia Napoli, hanno effettuato un’operazione mirata al contrasto dell’ambulantato abusivo.

L’intervento ha portato a multe salate, sequestri di merce e diverse denunce. Vediamo nel dettaglio i risultati dell’operazione.

Sanzioni per 37mila euro e sequestri di merce

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno individuato quattro persone che vendevano generi alimentari al dettaglio senza autorizzazione. Per questo motivo, sono elevate sanzioni per un totale di 37mila euro.

Inoltre, sono stati sequestrati 114 chili di generi alimentari, poiché venduti in modo irregolare e senza il rispetto delle normative sanitarie.

Violazioni del Codice della Strada e denuncia per parcheggiatore abusivo

Oltre alla lotta contro il commercio abusivo, l’operazione ha permesso di accertare ben 38 violazioni del Codice della Strada, dimostrando così la necessità di un maggiore controllo nella zona.

Infine, durante il blitz, gli agenti hanno anche denunciato un uomo sorpreso a svolgere l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.

Un’operazione mirata per garantire il rispetto delle regole

L’intervento a Chiaiano si inserisce in un piano più ampio di contrasto all’abusivismo commerciale e al degrado urbano.