Una domenica mattina di paura si è verificata a Montemarano, un comune in provincia di Avellino, quando un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. L’incendio, probabilmente causato da un malfunzionamento di una stufa a gas, ha messo in pericolo la vita di una donna anziana, ma grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il peggio è stato evitato.

L’incendio si è sviluppato in via San Francesco e ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Nessun ferito, ma tanta paura

Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, ma la paura è stata notevole. L’anziana donna, che si trovava nell’abitazione al momento del sinistro, è stata messa in salvo. Grazie alla prontezza delle forze di soccorso, la situazione è stata messa sotto controllo in tempi brevi.

Il malfunzionamento della stufa a gas sembra essere la causa principale dell’incendio, ma le indagini sono ancora in corso per accertare tutti i dettagli dell’accaduto.