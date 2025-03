Una tragedia ha colpito una studentessa 19enne – e non 17enne come precedentemente comunicato – di Grosseto, Aurora Bellini, che ha perso la vita a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La ragazza, in gita scolastica, ha accusato un malore poco dopo la partenza da Napoli. L’incidente si è verificato mentre il traghetto navigava a largo di Massa Lubrense e Capri, a circa 40 miglia dalla costa, in acque internazionali.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, la giovane non ce l’ha fatta. Trasportata a bordo di una motovedetta, è deceduta poco prima di raggiungere il porto di Sorrento. Durante il soccorso, sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, che hanno collaborato per cercare di salvare la studentessa.

La salma della ragazza è ora a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha avviato un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Il procuratore Nunzio Fragliasso e i sostituti Giuliana Moccia stanno seguendo il caso. Al momento, si ipotizza il reato di omicidio colposo. Sul corpo della studentessa sarà eseguita un’autopsia presso l’obitorio di Nocera Inferiore (Salerno) per determinare con precisione le cause del decesso.