Dopo aver più volte mobilitato il suo vasto pubblico sui social per eventi e incontri, questa volta Rita De Crescenzo ha lanciato un nuovo appello ai suoi follower. L’influencer napoletana, nota per il suo grande seguito su TikTok e per le polemiche che spesso accompagnano le sue iniziative, ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione “Stop alle armi”, prevista a Roma il 5 aprile e promossa dal Movimento Cinque Stelle.

L’invito alla Capitale e le dichiarazioni della tiktoker

Nel video diffuso sui suoi canali social, De Crescenzo ha invitato i suoi follower a seguirla nella Capitale, dichiarando:

“Il 5 aprile ci sarò anche io a Roma a fare una grande manifestazione. Sarò lì all’una del pomeriggio, ci saranno tutti gli sportivi più famosi d’Italia e ci sarà pure il sindaco.”

Tuttavia, non è chiaro a quale sindaco si riferisse, poiché né Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma, né Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, hanno finora annunciato la loro presenza all’evento.

In un ulteriore tentativo di incentivare la partecipazione, la tiktoker ha aggiunto:

“Chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione ‘stop alle armi’.”

Tuttavia, il materiale promozionale condiviso da De Crescenzo non è quello ufficiale del Movimento Cinque Stelle, ma una locandina del Centro Provinciale Sportivo Libertas, creando una certa confusione sulla natura esatta dell’evento a cui fa riferimento.

Un nuovo caso di mobilitazione social?

L’iniziativa di Rita De Crescenzo ricorda episodi analoghi avvenuti nei mesi scorsi, quando altri tiktoker avevano invitato in massa i propri follower a raggiungere Roccaraso per una domenica sulla neve, provocando polemiche e disagi per l’afflusso improvviso di persone.