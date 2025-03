La Polizia di Stato ha denunciato un 38enne napoletano con precedenti di polizia per il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. L’uomo, proprietario di una struttura ricettiva situata nella zona Arenella, è scoperto grazie alla segnalazione di una coppia di ospiti, che ha notato la presenza di due telecamere nascoste all’interno della loro stanza.

La scoperta delle telecamere

Durante il loro soggiorno, i due clienti hanno individuato le telecamere occultate, posizionate in punti strategici: una inquadrava il letto, l’altra la doccia. Insospettiti dalla situazione, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti del commissariato Vomero, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sul posto e hanno verificato la presenza degli apparecchi di registrazione, confermando così la denuncia della coppia.

Denuncia e indagini in corso

Il proprietario della struttura è denunciato per violazione della privacy, mentre gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l’eventuale utilizzo illecito delle immagini raccolte dalle telecamere. L’obiettivo è capire se il materiale sia stato diffuso o archiviato per scopi illeciti.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i clienti delle strutture ricettive della zona, mettendo in luce il rischio di violazioni della privacy all’interno di ambienti che dovrebbero garantire sicurezza e riservatezza. Le indagini proseguono per accertare se ci siano altre vittime coinvolte e se la pratica fosse sistematica o un episodio isolato.