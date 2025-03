Negli ultimi tempi, il Governo italiano ha rallentato l’introduzione di nuovi bonus, dopo l’entusiasmo degli scorsi anni. Tra i cambiamenti più discussi c’è la rimodulazione del Reddito di Cittadinanza, che ha ridotto significativamente il numero dei beneficiari, rendendo i requisiti più stringenti. Tuttavia, nonostante le tante esclusioni, sembra che un nuovo bonus possa portare una boccata d’aria fresca per molte famiglie italiane. Si tratta del bonus casalinghe, pensato per rinnovare la propria casa, acquistando nuovi elettrodomestici a prezzi vantaggiosi.

Di cosa si tratta il bonus casalinghe?

Il bonus casalinghe è una nuova iniziativa prevista dalla Legge di Bilancio 2025, pensata per aiutare le famiglie a rinnovare gli elettrodomestici in casa. Se in un primo momento si pensava di introdurre un sistema basato su un click day, una soluzione che avrebbe creato molte difficoltà, il Governo ha deciso di adottare una formula più semplice: uno sconto direttamente in fattura al momento dell’acquisto.

A quanto ammonta il bonus?

Il bonus casalinghe coprirà fino al 30% del costo dell’elettrodomestico, con un massimo di 100 euro. Tuttavia, se l’ISEE del nucleo familiare non supera i 25.000 euro, il bonus verrà raddoppiato, arrivando fino a 200 euro. Questa agevolazione è destinata a chi acquista elettrodomestici con classe energetica A o B, in modo da favorire il rinnovo di apparecchi più efficenti che riducano l’impatto sulle bollette energetiche. L’obiettivo è incentivare l’acquisto di prodotti che non solo migliorano il confort domestico, ma che risparmiano energia.

Quando arriverà il bonus?

Molti italiani sono curiosi di sapere quando potranno usufruire di questo bonus casalinghe. Purtroppo, bisognerà aspettare un po’ più a lungo. Il bonus entrerà in vigore solo dopo l’approvazione del nuovo decreto attuativo legato al Decreto Bollette, che stabilirà i dettagli tecnici e operativi dell’agevolazione. Questo significa che la data di attivazione potrebbe slittare, ma comunque si prevede che il bonus sarà disponibile nel 2025.

Come combinare il bonus casalinghe con altri incentivi?

Se a questo bonus casalinghe si aggiunge l’incentivo per Mobili ed Elettrodomestici (un altro bonus che non va confuso con quello descritto), l’importo complessivo potrebbe arrivare a circa 700 euro. Questo significa che, con un po’ di pianificazione, le famiglie potrebbero approfittare di una combinazione vantaggiosa di sconti per rinnovare e migliorare l’efficienza della propria abitazione, riducendo al contempo i costi energetici.