L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto una nuova misura di sostegno economico destinata alle famiglie italiane in difficoltà: un bonus una tantum fino a 1.000 euro. Questa iniziativa mira ad alleviare le pressioni finanziarie delle famiglie, offrendo un aiuto concreto per affrontare spese quotidiane come bollette, generi alimentari e costi scolastici.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per beneficiare di questo bonus, le famiglie devono soddisfare specifici requisiti stabiliti dall’INPS:

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): Il valore ISEE del nucleo familiare deve essere inferiore a una soglia prestabilita, garantendo che il supporto sia indirizzato a chi ne ha più bisogno.

Cittadinanza e Residenza: È necessario essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno. Anche i cittadini di Stati non appartenenti all’UE possono accedere al bonus, purché in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, è richiesta la residenza in Italia.

Come Presentare la Domanda

La procedura per richiedere il bonus è stata semplificata per facilitare l’accesso alle famiglie aventi diritto:

Registrazione sul Portale INPS: Accedere al sito ufficiale dell’INPS e autenticarsi utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS).

Compilazione della Domanda: Una volta effettuato l’accesso, compilare il modulo di richiesta online, inserendo i dati personali e il valore ISEE aggiornato. In alternativa, è possibile presentare la domanda presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati.

Verifica e Accredito: Dopo l’invio, l’INPS verificherà i requisiti dichiarati. In caso di esito positivo, il bonus sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Tempistiche e Ulteriori Informazioni

L’INPS si impegna a processare le domande nel minor tempo possibile per garantire un supporto tempestivo alle famiglie in difficoltà. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS o contattare il servizio clienti dell’ente.