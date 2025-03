Oggi pomeriggio, intorno alle 17:45, un episodio di violenza ha scosso il lungomare di Napoli, provocando scene di panico tra turisti e cittadini. I carabinieri sono intervenuti rapidamente alla Rotonda di Piazza Diaz, dove sono esplosi dei colpi d’arma da fuoco, destando preoccupazione in una zona solitamente affollata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la sparatoria sarebbe scaturita da una lite per futili motivi tra due persone, avvenuta poco prima nelle vicinanze delle giostre. L’aggressore, dopo aver esploso il colpo, è stato arrestato dai carabinieri e attualmente si trova in caserma.

La vittima dell’aggressione è colpita da un solo proiettile e, fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni: è trasferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente e stabilire se vi siano altre persone coinvolte.

Scene di panico e la risposta delle forze dell’ordine

Il lungomare di Napoli, meta quotidiana di numerosi turisti, è stato teatro di momenti di grande tensione. La sparatoria ha generato panico tra i presenti, costringendo molte persone a fuggire in cerca di sicurezza. La presenza immediata dei carabinieri ha però contribuito a riportare la situazione sotto controllo.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla sparatoria e per verificare ogni dettaglio delle dichiarazioni raccolte. Nonostante l’incidente, il clima nella città di Napoli è tornato alla normalità, con il lungomare che, seppur scosso, ha ripreso a essere frequentato dai napoletani e dai turisti.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per chiarire l’intera vicenda. L’incidente di oggi sottolinea, ancora una volta, l’importanza della sicurezza pubblica in aree affollate, dove la presenza delle autorità è fondamentale per prevenire situazioni di rischio.