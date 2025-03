Alle prime luci dell’alba, Torre Annunziata è stata teatro di un nuovo episodio di violenza. Una sparatoria si è verificata in corso Vittorio Emanuele III, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un pregiudicato. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per individuare i responsabili.

Controlli straordinari delle forze dell’ordine

Parallelamente, polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della provincia di Napoli. Numerose operazioni sono state condotte per contrastare criminalità, spaccio e violazioni alle misure di prevenzione.

Operazioni a Torre Annunziata

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e della Squadra Mobile, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile e dei Vigili del Fuoco, hanno anche effettuato controlli nel Rione Provolera e nelle aree circostanti.

I risultati dell’operazione:

159 persone identificate, di cui 33 con precedenti di polizia

47 veicoli controllati, uno dei quali sottoposto a fermo

Un arresto per spaccio di droga: un uomo è infatti sorpreso con 18 involucri di marijuana, una busta con 40 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 240 euro in contanti

Verifiche a Portici e Frattamaggiore

A Portici, il Commissariato di Portici-Ercolano ha effettuato accertamenti su 208 persone, con particolare attenzione a 19 soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

A Frattamaggiore, infine, gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Locale, hanno identificato 292 persone, tra cui 79 con precedenti di polizia, e controllato 17 soggetti ai domiciliari.