Un furto avvenuto di notte ha scosso la tranquillità del Corso Umberto, dove un malvivente ha rubato capi di abbigliamento per un valore di 500 euro da un noto negozio di abbigliamento per bambini. L’uomo, che ha agito da solo, ha frantumato una vetrina da esposizione per entrare nel locale e ha rapidamente rubato i capi prima di dileguarsi, riuscendo a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nonostante il furto sia commesso in una zona centrale e ben sorvegliata, il ladro è riuscito a fare perdere le proprie tracce. Tuttavia, i carabinieri di Torre Annunziata, intervenuti prontamente sul luogo del crimine, hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Durante il sopralluogo, sono acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, e attualmente gli agenti stanno analizzando i video per risalire all’identità del malvivente.

Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce del ladro, con l’obiettivo di assicurarlo alla giustizia e contrastare il fenomeno della microcriminalità che continua a destare preoccupazione tra commercianti e residenti della città.