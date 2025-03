Il Comune di Vigolzone, situato in provincia di Piacenza, ha recentemente rinnovato il suo impegno a sostegno delle famiglie con neonati, stanziando un bonus bebè di 434 euro per ogni nuovo nato nel 2024. Questa iniziativa, attiva da cinque anni, mira a incentivare la natalità e offrire un concreto supporto economico alle giovani famiglie.

Dettagli dell’iniziativa

Nel 2024, Vigolzone ha registrato la nascita di 23 bambini. Per ciascuna di queste famiglie, l’amministrazione comunale ha destinato un contributo di 434 euro, attingendo a un fondo complessivo di 10.000 euro. La cerimonia di consegna dei bonus si è svolta presso il centro civico del comune, alla presenza del sindaco Gianluca Argellati e dell’assessore ai servizi sociali Lucia Serena. Durante l’evento, l’assessore Serena ha sottolineato l’importanza di questo gesto, definendolo un simbolo di accoglienza e un benvenuto ai nuovi membri della comunità.

Procedura per l’ottenimento del bonus

Le famiglie residenti a Vigolzone che hanno avuto un figlio nel 2024 possono richiedere il bonus presentando la documentazione che attesta la nascita e la residenza nel comune. Questa misura rappresenta infatti un sostegno concreto per affrontare le spese legate all’arrivo di un neonato e dimostra la vicinanza delle istituzioni locali ai cittadini.

Impatto sull’incremento demografico

In un periodo in cui la natalità è in calo in molte regioni italiane, l’iniziativa di Vigolzone si distingue come esempio positivo di politiche locali volte a incentivare le nascite. Offrendo un sostegno economico diretto alle famiglie, il comune non solo allevia le spese iniziali legate alla nascita, ma promuove anche un ambiente favorevole alla crescita demografica.