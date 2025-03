Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso in via Giacomo Leopardi dagli agenti del Commissariato San Paolo mentre cercava di rubare un’autoradio da un’auto parcheggiata.

Furto sventato dalla Polizia: l’uomo tenta la fuga

Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato l’individuo accovacciato dietro lo sportello di un veicolo. Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente inseguito e bloccato.

A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un’autoradio appena asportata e di diversi arnesi da scasso. Le verifiche hanno confermato che la refurtiva proveniva dalla vettura vicino alla quale era stato sorpreso.

Arresto e restituzione della refurtiva

Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. L’autoradio è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre gli strumenti utilizzati per il reato sono stati sequestrati.