Un nuovo episodio di protesta ha visto protagonisti i dipendenti della Dema di Somma Vesuviana, impegnati da mesi in una battaglia per la tutela dei propri diritti e delle garanzie occupazionali. Questa volta, con un’azione dimostrativa, un gruppo di lavoratori ha temporaneamente bloccato i binari della Circumvesuviana, impedendo il passaggio di un treno per alcuni minuti.

Fumogeni, petardi e cori: la protesta sui binari

Durante la manifestazione, i dipendenti hanno acceso fumogeni, fatto esplodere alcuni petardi e intonato cori per rivendicare maggiore sicurezza sul proprio futuro lavorativo. A segnalare l’accaduto è stata una lettrice del nostro giornale web, testimone diretta dell’evento. Dopo alcuni minuti, il gruppo ha lasciato spontaneamente i binari, consentendo la ripresa del traffico ferroviario.

Le ragioni della protesta: incertezze sull’acquisizione di Dema da parte di Adler

I lavoratori della Dema, azienda attiva nel settore aeronautico, stanno affrontando un periodo di grande incertezza legato alla fusione con la Adler di Ottaviano. L’operazione di acquisizione, sebbene rappresenti un’opportunità di rilancio, sta generando preoccupazioni per i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei dipendenti, che chiedono garanzie concrete sul loro futuro.