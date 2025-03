Somma Vesuviana. Domenica 16 marzo 2025 si terrà la prima edizione del “Premio Lucrezia D’Alagno”, destinato alle donne che si sono particolarmente distinte all’interno della comunità cittadina. Ad accompagnare l’evento la musica e le voci del Coro Gaetano Di Matteo, uno dei principali promotori della manifestazione.

Domenica 16 marzo 2025, a partire dalle ore 19:30, nel suggestivo e magico scenario dello storico Castello D’Alagno a Somma Vesuviana, si svolgerà la prima edizione del “Premio Lucrezia D’Alagno”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione e dal lavoro in sinergia del Coro Gaetano Di Matteo insieme alla Parrocchia S. Pietro Apostolo in S. Maria Maggiore e alla Pro Loco Somma Vesuviana. L’evento, inoltre, gode del patrocinio morale del Comune di Somma Vesuviana. Durante la serata ci sarà il concerto del Coro Gaetano Di Matteo, il quale intende celebrare il coraggio, la forza e la determinazione delle donne che, attraverso i secoli, hanno saputo affrontare sfide difficili. Un omaggio a tutte le donne che, in ogni angolo del mondo, hanno lottato e lottano ancora per la loro libertà, per i loro diritti e per una società più giusta.

Da qui la decisione di premiare, nel corso della manifestazione, tre donne del territorio sommese che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti per la loro partecipazione e dedizione nei confronti della società civile. Il premio è stato intitolato a una delle figure femminili maggiormente legate alla storia di Somma Vesuviana, Lucrezia D’Alagno, nobildonna del Medioevo da sempre vista nell’immaginario collettivo come figura enigmatica, affascinante e seducente, capace di avere ai suoi piedi il glorioso regno di Napoli, negli anni in cui il trono è appartenuto ad Alfonso d’Aragona.

Sebbene storicamente giudicata in maniera negativa, recentemente l’immagine di Lucrezia ha ricevuto una nuova valutazione, rivelandosi come una donna che ha sfidato le convenzioni dell’epoca, determinata, ambiziosa e orgogliosa. Una figura che continua ad essere un faro per le donne di oggi e di domani. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento, un’occasione unica per celebrare e valorizzare il ruolo delle donne nella società attraverso la musica, l’arte e la cultura.