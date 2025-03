Un’intera comunità è in lutto per la morte di Simone Necci, il quarantenne di Anagni che ha perso la vita in seguito a un tragico incidente domestico. Dopo sette giorni di coma, l’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito d’urgenza dopo un drammatico episodio di soffocamento avvenuto mentre stava pranzando in casa con la compagna e il figlio di dieci anni.

Un incidente dalla dinamica assurda

L’incidente si è verificato lo scorso mercoledì, quando Simone Necci, operaio presso un’azienda di trasporti di Frosinone, era tornato a casa per la pausa pranzo. Mentre consumava un pasto con la famiglia, un boccone di mozzarella e prosciutto è accidentalmente finito nella trachea, provocando un’immediata crisi respiratoria.

Nonostante i disperati tentativi della compagna di praticare una manovra di disostruzione, l’uomo è rimasto privo di ossigeno per circa 20 minuti, perdendo conoscenza e cadendo a terra.

I soccorsi e la corsa contro il tempo

Immediatamente allertato, il personale sanitario del 118 è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Considerata la gravità della situazione, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Colleferro. Tuttavia, una volta giunto presso la struttura, le condizioni dell’uomo sono apparse estremamente critiche, rendendo necessario un ulteriore trasferimento al San Camillo di Roma, dove era ricoverato in coma.

I sanitari sono riusciti a evitare il decesso immediato, ma hanno espresso fin da subito forti perplessità sulla possibilità di una ripresa, temendo danni cerebrali irreversibili dovuti alla prolungata mancanza di ossigeno.

Il peggioramento e il tragico epilogo

Nei giorni successivi, le condizioni del quarantenne sono rimaste estremamente gravi, senza segni di miglioramento. In un primo momento, si era addirittura diffusa la falsa notizia della sua morte, successivamente smentita. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte, Simone Necci si è spento, lasciando sgomenta l’intera comunità di Anagni.

Lutto e dolore nella comunità di Anagni

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito amici, colleghi e concittadini, che lo ricordano come una persona stimata e benvoluta. Al momento, non sono ancora resi noti i dettagli delle esequie, che rappresenteranno l’ultimo saluto da parte di parenti e amici.