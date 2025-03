Una rete di tassisti abusivi operante a Napoli è stata smantellata grazie all’intervento della Polizia Locale, che ha portato alla luce una vera e propria attività illegale che coinvolgeva almeno 20 persone. La rete era gestita da un intermediario, noto come “capo”, che fungeva da ponte tra i clienti e i tassisti abusivi, garantendo ai conducenti un flusso costante di clienti in cambio di una commissione del 20% sui guadagni derivanti dalle corse.

Un’Operazione Complessa di Tre Mesi

L’operazione che ha portato alla scoperta di questa rete di tassisti abusivi è durata circa tre mesi. Durante questo periodo, gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un lavoro di indagine e appostamenti accurati, che ha permesso di identificare tutti i soggetti coinvolti. Grazie alla costante attività di monitoraggio, le forze dell’ordine sono riuscite a smantellare il gruppo e prendere provvedimenti contro chi stava violando le normative sul trasporto pubblico.

Il Ruolo dell’Intermediario e le Sanzioni per i Tassisti Abusivi

Il capo della rete di tassisti abusivi operava come un vero e proprio intermediario tra i clienti e i conducenti di veicoli privati. Questa figura garantiva che i tassisti senza licenza avessero sempre clienti a disposizione, favorendo così l’illegalità. La sua attività di intermediazione abusiva è stata oggetto di contestazione da parte della Polizia Locale.

Per quanto riguarda i tassisti abusivi, i conducenti di veicoli privati che svolgevano il servizio di trasporto pubblico senza licenza, sono sanzionati e i loro veicoli sono sequestrati. Le sanzioni e i sequestri sono presi in seguito alla violazione delle normative che regolano il trasporto pubblico e la concorrenza nel settore.

Una Lotta alla Concorrenza Sleale e alla Sicurezza

L’intervento delle forze dell’ordine ha avuto come obiettivo principale quello di reprimere il fenomeno dei tassisti abusivi, tutelando i viaggiatori e gli operatori onesti, che operano nel rispetto delle normative e sono in possesso di regolare licenza. La presenza di tassisti abusivi, infatti, non solo rappresenta una concorrenza sleale per coloro che lavorano legalmente, ma mette anche a rischio la sicurezza dei passeggeri, che potrebbero non essere protetti da eventuali assicurazioni e norme di sicurezza vigenti.

Il Settore del Trasporto Pubblico a Napoli: Rischi e Interventi

Il fenomeno dei tassisti abusivi non è nuovo a Napoli, ma l’operazione della Polizia Locale ha segnato un passo importante nella lotta contro la diffusione di questo tipo di attività illegale. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori abusi e garantire che i servizi di trasporto siano svolti in modo legale e sicuro.