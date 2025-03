Nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2025, l’area dei Campi Flegrei è interessata da una scossa sismica di magnitudo 3.2, registrata alle ore 00:38 con epicentro nella zona della Solfatara, in via Suolo San Gennaro. Fortunatamente, non sono segnalati danni a persone o strutture.

Questo evento sismico segue una precedente scossa di magnitudo 2.1, rilevata nella serata del 6 marzo, con epicentro nel golfo di Pozzuoli, tra le località di Dazio e Gerolomini, a una profondità di 2.9 km.

Questi fenomeni si inseriscono in un contesto di crescente attività sismica nell’area flegrea. A partire dal 15 febbraio 2025, è registrato uno sciame sismico significativo, con oltre 668 eventi di magnitudo superiore a 0.0 e una scossa massima di magnitudo 3.9 il 16 febbraio.

Inoltre, tra il 1° e il 3 marzo 2025, sono rilevati ulteriori sciami sismici, con scosse fino a magnitudo 3.4.

Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente la situazione, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali. È fondamentale rimanere informati attraverso canali istituzionali e adottare comportamenti prudenti in caso di ulteriori scosse.