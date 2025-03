Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Un’auto è finita fuori strada sulla provinciale che collega Santeramo a Matera, causando la morte di Daniele D’Andrea, 47 anni, titolare di una tabaccheria in città.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo si è ribaltato ed è finito fuori strada. Nessun segno di frenata è stato rilevato sull’asfalto, il che fa ipotizzare che la vittima possa aver cercato di evitare un ostacolo improvviso, come un animale sulla carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare il 47enne, che è deceduto sul colpo a causa dell’impatto.

Indagini in corso sulla dinamica

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: un colpo di sonno, un malore o un improvviso ostacolo sulla strada potrebbero aver causato la perdita di controllo del veicolo.

Dolore e cordoglio in città

La tragica notizia ha scosso profondamente la comunità di Santeramo in Colle. Daniele D’Andrea era molto conosciuto e stimato per la sua attività di commerciante. Il sindaco Vincenzo Casone ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio sui social:

“Un’altra giovane vita che finisce in un sabato sera che precede una giornata che dovrebbe essere di gioia e spensieratezza.”