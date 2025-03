Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una donna polacca di 42 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in via Antonio Cinque, dove la donna, in evidente stato di agitazione, ha opposto una violenta resistenza agli agenti.

L’intervento della Polizia

L’operazione ha avuto origine a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che indicava la presenza di una donna molesta in strada. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta immediatamente sul posto per verificare la situazione.

Alla vista degli agenti, la 42enne ha dato in escandescenze, iniziando a inveire contro di loro. Il suo atteggiamento aggressivo è rapidamente degenerato, rendendo necessario un intervento deciso da parte della Polizia. Dopo una colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarla e metterla in sicurezza.

L’arresto e le conseguenze legali

Dopo essere stata immobilizzata, la donna è stata tratta in arresto con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio conferma l’importanza dei controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle zone in cui si registrano episodi di degrado e criminalità.