Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Davide Leoni, un ragazzo di 19 anni originario di Priverno. Il tragico evento si è verificato lungo la strada 609 Carpinetana, nel territorio di Maenza, dove il giovane ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi fuori strada.

L’incidente e le conseguenze

Davide, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto sul colpo. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, per lui non c’era più nulla da fare. A bordo del veicolo viaggiavano anche due ragazzi di 15 anni, entrambi rimasti feriti, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si tratterebbe di un sinistro autonomo. Secondo le prime ricostruzioni, i tre giovani si stavano recando a una festa quando è avvenuto il drammatico schianto.

Il dolore della comunità di Priverno

La notizia della scomparsa di Davide ha sconvolto l’intera comunità di Priverno. Sui social, centinaia di messaggi di cordoglio sono stati pubblicati per ricordare il giovane. Anche la sindaca Anna Maria Bilancia ha espresso il suo dolore con un toccante messaggio:

“È una grande tragedia quella che ha colpito la famiglia di Silvia e di Stefano, la nostra scuola e l’intera comunità di Priverno. Perdere ingiustamente un ragazzo così giovane, così bello e così importante per tutti noi è un dolore immenso. Davide, caro e bravo ragazzo mio, non posso crederci perché un raggio di sole non può spegnersi all’improvviso…”