Ieri sera si è verificato un incidente sulla A1 Milano-Napoli all’altezza del km 713. L’evento ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, con conseguente perdita di carico sulla carreggiata.

Interventi sul posto e situazione attuale

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, al momento il traffico risulta bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Roma.

Feriti e condizioni del traffico

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe a bordo del mezzo pesante. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi. Tuttavia, la perdita di carico sulla carreggiata ha reso necessarie operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area, causando rallentamenti.