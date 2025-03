Una serata di tensione e violenza si è verificata a Gragnano, quando un gruppo di giovani ha dato vita a una rissa violenta in Piazza Matteotti, una delle zone più frequentate della città, famosa per la produzione della pasta. L’episodio è iniziato con insulti e minacce tra i gruppi, ma ben presto è degenerato in un vero e proprio confronto fisico.

Secondo le prime ricostruzioni, durante il litigio, alcuni dei partecipanti avrebbero colpito gli avversari con i caschi, causando scene di panico tra i passanti. Almeno tre persone sono rimaste coinvolte nell’aggressione, e alcune di esse hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite, anche se, fortunatamente, le loro condizioni non sono apparse gravi.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha fatto sì che i giovani coinvolti nella rissa si dileguassero rapidamente. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze dai presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Questo episodio di violenza fa seguito a un altro litigio violento che si è verificato qualche settimana fa nella stessa piazza, tra i genitori di due consiglieri comunali, che in passato avevano avuto diverbi molto accesi in un’altra zona di Gragnano.