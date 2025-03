Un episodio di violenza gratuita ha scosso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove un uomo ha aggredito un infermiere con minacce e atti di vandalismo. L’incidente è stato descritto in un post dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che da sempre si impegna per la tutela degli operatori sanitari.

Un uomo si finge poliziotto per intimidire un infermiere

L’aggressore, un 44enne puteolano, si era recato al Pronto Soccorso dell’ospedale per ricevere delle cure. Tuttavia, stanco di aspettare il proprio turno, ha iniziato a comportarsi in modo irrequieto e a minacciare il personale. In un atto di intimidazione, ha finto di essere un agente di polizia, dicendo all’infermiere: “Adesso ti faccio arrestare dai miei colleghi”.

Non contento, l’uomo ha sfondato il vetro del Triage, creando non solo panico ma anche danni alla struttura. Dopo aver compiuto il danneggiamento, ha fuggito, credendo di poterla fare franca.

La denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante il tentativo di fuga, la Polizia di Pozzuoli ha rintracciato rapidamente l’aggressore grazie alle informazioni raccolte presso il Pronto Soccorso. Il 44enne è arrestato nella sua abitazione e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce, danneggiamento e falsità ideologica. L’intervento degli agenti del Commissariato di Pozzuoli, sotto la direzione del vicequestore Raffaele Esposito, ha messo fine all’episodio di violenza.

La denuncia dell’aggressione: l’importanza della sicurezza per il personale sanitario

Questo episodio sottolinea ancora una volta la crescente violenza contro gli operatori sanitari, che quotidianamente svolgono il loro lavoro in condizioni difficili. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha ribadito l’importanza di proteggere il personale che si trova in prima linea, rischiando quotidianamente la propria sicurezza per garantire assistenza medica a chi ne ha bisogno.