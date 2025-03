Ancora un episodio di violenza ad Aprilia, dove nella notte tra il 4 e il 5 marzo si sono verificati spari in via Lazio, causando il ferimento di un giovane carabiniere fuori servizio. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di pistola sono esplosi da due auto in corsa, prendendo di mira un veicolo in sosta in cui si trovavano due militari dell’Arma, un ragazzo e una ragazza, entrambi fuori servizio.

Uno dei cinque proiettili esplosi ha colpito il carabiniere seduto al posto di guida, ferendolo a una gamba. Immediatamente sono allertati i soccorsi e il giovane è trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è attualmente ricoverato.

Indagini in corso: nessuna ipotesi esclusa

Sul posto sono intervenuti i colleghi del Reparto Territoriale di Aprilia, che hanno avviato indagini approfondite per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa la possibilità di uno scambio di persona.

L’episodio si inserisce in un clima di crescente tensione ad Aprilia, dove recentemente si sono verificati altri atti dimostrativi con l’uso di armi da fuoco. L’ultimo caso risale a poche settimane fa, quando 13 colpi di pistola furono esplosi contro un portone in via Belgio, un episodio ancora avvolto nel mistero.

Arrestato un uomo in possesso di armi da fuoco

Le indagini, condotte dal Reparto Territoriale di Aprilia e dal Nucleo Investigativo di Latina, hanno già portato a una svolta. Nel corso di perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno arrestato un uomo di origini croate, trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e un revolver.

Attualmente, gli investigatori stanno effettuando accertamenti balistici sul revolver sequestrato per verificare se sia utilizzato nella sparatoria di via Lazio.