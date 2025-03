Bagnoli continua a essere colpita da eventi critici. Dopo le scosse sismiche che hanno costretto numerosi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni, nella serata di venerdì una parte di via Tacito è sprofondata, rendendo necessaria la chiusura della strada.

Le Cause del Cedimento

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe causato da un guasto alle condotte fognarie, che ha compromesso la stabilità del manto stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di venerdì, quando un tratto della carreggiata ha ceduto, facendo sprofondare parzialmente un’automobile parcheggiata nelle vicinanze.

Interventi e Viabilità

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che hanno messo in sicurezza l’area e disposto la rimozione dei veicoli parcheggiati lungo entrambi i lati della strada.

Il tratto che conduce verso il Pendio di Agnano è temporaneamente chiuso al traffico. Tuttavia, poiché via Tacito rappresenta l’unica via di accesso alla zona, è necessario modificare la viabilità: via Candia, solitamente a senso unico verso via Terracina, è temporaneamente resa a senso unico alternato per consentire il passaggio dei veicoli.

Sopralluogo e Lavori di Ripristino

Nella mattinata di sabato, il presidente della Municipalità Carmine Sangiovanni ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell’azienda idrica ABC Napoli, per valutare l’entità dei danni e definire gli interventi necessari.

Secondo quanto dichiarato dal consigliere Sabatino, le operazioni di riparazione procederanno in due fasi:

Ripristino della conduttura fognaria, che sarà sistemata nel più breve tempo possibile.

Ricostruzione del manto stradale, una volta completato il lavoro sulle tubature.

Nel frattempo, è stata creata una via di deflusso temporanea per gli scarichi attraverso un bypass provvisorio, garantendo il funzionamento del sistema fognario durante i lavori.