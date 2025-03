Una voragine si è aperta nella notte nel cuore del quartiere Vomero, precisamente in via Scarlatti, una delle strade pedonali più frequentate di Napoli. Nel crollo è rimasto coinvolto un compattatore dei rifiuti, che fortunatamente è rimasto in bilico senza precipitare completamente.

Dimensioni e Cause del Cedimento

A prima vista, il buco sulla superficie appare di 2-3 metri di diametro, ma al di sotto si intravede un’enorme apertura di circa 10 metri di larghezza e 5-6 metri di profondità. Secondo le prime informazioni diffuse dal Comune di Napoli, il cedimento è stato causato da una perdita nella rete fognaria, che ha eroso il sottosuolo fino al collasso della strada.

Interventi e Disagi

Sul posto sono immediatamente intervenuti:

Polizia Locale, per mettere in sicurezza l’area e regolare la viabilità pedonale.

Tecnici e operai di ABC (Azienda Napoletana per la gestione dell’acqua), per individuare il guasto e avviare i lavori di riparazione.

Servizi comunali, prontamente attivati per monitorare la situazione e pianificare gli interventi.

Per precauzione, l’erogazione dell’acqua è stata temporaneamente sospesa nel condominio adiacente al crollo. Tuttavia, il ripristino della fornitura idrica è previsto nel corso della giornata.

Strada Chiusa e Attesa per la Messa in Sicurezza

In attesa delle necessarie verifiche statiche e dei lavori di riparazione, via Scarlatti resta chiusa al transito. La situazione è in continuo aggiornamento e si attendono comunicazioni ufficiali sulle tempistiche di riapertura della strada.

Un Problema Ricorrente

Il cedimento della strada porta ancora una volta all’attenzione il problema della manutenzione delle infrastrutture urbane. Napoli non è nuova a episodi simili, spesso legati a perdite idriche o alla fragilità del sottosuolo cittadino. L’auspicio è che si possano adottare misure preventive più efficaci per evitare ulteriori cedimenti.