A Napoli, in via Torino, scoperta una macelleria abusiva in cui erano conservati circa tre quintali di carne priva di bollinatura sanitaria e detenuta in pessime condizioni igienico-sanitarie. L’operazione è condotta dagli agenti della polizia municipale, in collaborazione con il personale dell’Asl Napoli 1.

Durante il controllo, le autorità hanno verificato che il locale, gestito da un cittadino senegalese, operava senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme sanitarie. L’attività è immediatamente posta sotto sequestro, così come l’intera quantità di carne presente nel deposito. Il gestore della macelleria è denunciato all’Autorità giudiziaria e ha ricevuto una sanzione amministrativa di 12.500 euro.

Le autorità sanitarie continuano a intensificare i controlli sul territorio per contrastare il commercio illegale di alimenti e garantire il rispetto delle normative a tutela della salute pubblica.