Emergenza topi a scuola a Castel Volturno, in provincia di Caserta. A seguito dell’allarme lanciato dal dirigente scolastico, il sindaco Pasquale Marrandino ha disposto la chiusura temporanea dell’Istituto Comprensivo Statale di Pinetamare per consentire un intervento di derattizzazione.

Chiusura della scuola per motivi igienico-sanitari

L’ordinanza, firmata il 21 marzo 2025, prevede la sospensione delle lezioni per lunedì 24 marzo, garantendo così alla ditta incaricata il tempo necessario per sanificare gli ambienti scolastici.

La richiesta di chiusura è avanzata direttamente dal preside Vincenzo Maiorca, che ha segnalato la necessità di un’azione immediata per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Le misure adottate e il ritorno alla normalità

L’ordinanza è stata comunicata:

Al dirigente scolastico, per informare famiglie e docenti, Al comando di Polizia Municipale e ai Carabinieri, per monitorare la situazione, Alla Prefettura di Caserta, in linea con le procedure previste dalla normativa vigente.

Nessun allarme generalizzato, quindi, ma solo un intervento di prevenzione per ripristinare la sicurezza dell’istituto. Dopo la derattizzazione, la scuola potrà riaprire regolarmente.