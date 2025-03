A Castel Volturno, nel Casertano, sono stati eseguiti 11 provvedimenti di fermo nei confronti di indagati coinvolti in una serie di furti in appartamento. L’operazione è frutto di un’indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha permesso di smantellare una banda specializzata in furti in abitazione. Gli indagati, tutti di etnia rom, facevano parte di un gruppo criminale che ha operato non solo in Campania, ma anche in altre regioni italiane.

Tra i colpi messi a segno dalla banda, spiccano alcuni furti in ville e case di lusso, realizzati in Veneto e Calabria. L’indagine ha permesso di ricostruire le modalità operative della banda, che agiva con una particolare abilità nell’intrufolarsi nelle abitazioni e sottrarre beni di valore.

Le forze dell’ordine hanno avviato una serie di arresti e fermi, mettendo fine alle attività della banda che aveva seminato il terrore in diverse località italiane. Il lavoro delle forze dell’ordine, coordinato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha avuto un grande impatto nella lotta contro la criminalità organizzata, con la speranza di aver messo un freno a un fenomeno che stava creando gravi disagi nelle comunità coinvolte.