Il recente sciame sismico nei Campi Flegrei ha portato all’evacuazione di diverse abitazioni a causa di danni strutturali e crepe. In risposta, le autorità hanno avviato una serie di controlli anti-sciacallaggio per garantire la sicurezza delle case temporaneamente disabitate.

Controlli Rafforzati per la Sicurezza Pubblica

Nel pomeriggio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro hanno partecipato figure chiave delle forze dell’ordine, tra cui il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché i responsabili della polizia locale e metropolitana di Napoli.

Durante il vertice, è stato affrontato il problema del bradisismo nei Campi Flegrei con particolare attenzione alle implicazioni per la sicurezza pubblica. Si è discusso dell’importanza di intensificare i pattugliamenti nelle aree evacuate per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio.

Prevenzione e Controllo nelle Aree Evacuate

L’aumento dell’attività sismica ha costretto molte famiglie ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni, sia per provvedimenti di sgombero emessi dai sindaci per rischio statico, sia per decisioni personali dettate dalla paura. Per proteggere le case vuote da possibili intrusioni e furti, le forze dell’ordine hanno predisposto un rafforzamento delle attività di vigilanza.

Misure di Sicurezza Attuate:

Pattugliamenti intensificati nelle zone evacuate.

Monitoraggio costante delle abitazioni lasciate vuote.

Coordinamento tra polizia, carabinieri e guardia di finanza per garantire una copertura capillare del territorio.

Coinvolgimento delle comunità locali per segnalare tempestivamente movimenti sospetti.

Un Impegno Condiviso per la Sicurezza della Comunità

Le autorità sottolineano l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire la sicurezza nelle zone colpite dal fenomeno bradisismico. La vigilanza rimarrà alta nelle prossime settimane, con un piano di controllo del territorio mirato a prevenire episodi di criminalità e a offrire maggiore serenità ai residenti colpiti dall’emergenza.