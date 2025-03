Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, un incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale compreso tra Capua e Caianello, in direzione Roma, lungo la A1 Milano-Napoli. L’episodio si è verificato all’altezza del km 713, coinvolgendo un’autovettura e un mezzo pesante che ha perso parte del carico sulla carreggiata.

Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino. Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli sono in corso, ma al momento il traffico risulta bloccato con 3 km di coda in direzione Roma.

Viabilità alternativa per chi viaggia verso Roma

A causa dell’incidente, chi viaggia verso Roma deve seguire il percorso alternativo consigliato:

Uscire a Capua

Percorrere la SS6 Via Casilina fino al bivio con la SS372 Telesina

Rientrare in A1 a Caianello

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione, di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali e di valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.