Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Roccadaspide nella serata di ieri. Il bilancio è drammatico: un morto e due feriti gravi. L’incidente ha avuto luogo sulla strada statale 166 degli Alburni, in località Fonte, e ha coinvolto due autovetture: un’Audi A3 bianca e un’Alfa Romeo 147 bianca.

La Vittima: Luca Minella, un Giovane di 25 Anni

La vittima dell’incidente è Luca Minella, un ragazzo di 25 anni originario di Roccadaspide. A causa di un violento impatto, non c’è stato nulla da fare per lui: è morto sul colpo, schiacciato dalla forza dell’urto tra le due auto. La comunità locale è sconvolta dalla perdita, poiché Luca era molto conosciuto e apprezzato, lavorando come cameriere in diverse attività ristorative della zona.

I Feriti: Due Giovani di Capaccio Paestum in Codice Rosso

Oltre alla tragica morte di Luca, due giovani residenti a Capaccio Paestum sono rimasti gravemente feriti nell’incidente. Dopo l’impatto, sono stati tempestivamente soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum e Valcalore di Roccadaspide, che li hanno trasportati in codice rosso agli ospedali di Eboli e Battipaglia. Nonostante gli sforzi dei sanitari, la situazione rimane critica per i due feriti, che sono ancora sotto stretto monitoraggio medico.

L’Intervento delle Autorità e la Ricostruzione della Dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roccadaspide, supportati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella. Gli agenti hanno subito provveduto a chiudere la strada per consentire i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno è allertato e ha disposto l’esame esterno sulla salma del giovane deceduto, che sarà eseguito dal medico legale.

La Strada SS166 degli Alburni: Purtroppo, un Luogo di Incidenti Letali

Quello avvenuto stasera è solo l’ennesimo di una serie di incidenti mortali sulla SS166 degli Alburni, una strada tristemente nota per gli incidenti gravi. Nonostante le numerose segnalazioni e le richieste di intervento per migliorare la sicurezza, la strada continua ad essere teatro di tragedie, mettendo a rischio la vita degli automobilisti che la percorrono.