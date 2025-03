Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla SS166 degli Alburni, in località Fonte, nel comune di Roccadaspide. Il bilancio del sinistro è salito a due vittime, mentre un altro giovane è ricoverato in gravi condizioni.

Le Vittime del Tragico Schianto

Il primo a perdere la vita è stato Luca Minella, 25 anni, deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Poche ore dopo, anche Samuel Auricchio, 24 anni e anch’egli originario di Roccadaspide, è spirato presso l’ospedale di Battipaglia, dove era stato trasportato d’urgenza.

Il terzo giovane coinvolto, un 28enne di Cava de’ Tirreni, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Eboli. Le sue condizioni restano critiche, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.

I Soccorsi e le Indagini

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum e Valcalore di Roccadaspide per prestare i primi soccorsi. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, sotto la guida del capitano Giuseppe Colella.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi avrebbe perso il controllo per cause ancora da chiarire, finendo per schiantarsi violentemente.

Sicurezza Stradale e Prevenzione

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo la SS166 degli Alburni, una strada spesso teatro di incidenti anche a causa delle condizioni dell’asfalto e della scarsa illuminazione in alcuni tratti. Le autorità locali potrebbero valutare interventi per migliorare la sicurezza della viabilità e prevenire ulteriori tragedie.