Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la strada statale 18, nel territorio di Capaccio Paestum. Il bilancio è di quattro persone ferite, tra cui una bambina di 8 anni.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto due veicoli:

un’Audi A4, guidata da un 47enne di Capaccio Paestum, con a bordo la figlia di 8 anni;

una Peugeot 208, condotta da un 50enne residente a Capaccio Capoluogo, che viaggiava in direzione Battipaglia.

Per ragioni ancora da chiarire, le due automobili si sono scontrate frontalmente, causando danni significativi ai veicoli e ferite ai passeggeri. Immediatamente, è scattata la macchina dei soccorsi, con l’intervento delle unità di emergenza per prestare aiuto ai feriti.

I Soccorsi e le Condizioni dei Feriti

Pochi minuti dopo l’incidente, sul posto sono giunti:

un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum;

un’automedica della Croce Rossa di Agropoli.

A seguito dell’impatto:

Il 47enne e la sua bambina sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Battipaglia, dove i medici hanno prestato le prime cure.

Un giovane di Castellabate, anch’egli coinvolto nell’incidente, è stato condotto all’ospedale “Ruggi” di Salerno, in quanto aveva riportato un lieve trauma cranico.

Il 50enne alla guida della Peugeot, pur essendo rimasto coinvolto nell’incidente, ha riportato solo un forte spavento e non ha avuto bisogno di ricovero.

Le Indagini e i Rilievi sul Posto

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale e gli operatori della polizia stradale di Vallo della Lucania. Immediatamente, gli agenti hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’incidente, analizzando sia la velocità dei veicoli coinvolti sia le condizioni della strada al momento dello scontro.