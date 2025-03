Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via della Sorgente, nel comune di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, originario di Sant’Arsenio, avrebbe perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, finendo violentemente contro un muretto. L’impatto è stato fatale: il ragazzo è morto sul colpo.

Interventi sul posto e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti:

Carabinieri, per i rilievi del caso

Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell’area

Operatori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali cause esterne che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Sicurezza stradale e prevenzione

Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne. È fondamentale rispettare i limiti di velocità, evitare distrazioni e guidare con la massima prudenza per prevenire incidenti mortali.