Oggi intorno alle 12 si è verificato un grave incidente lungo la statale 163 Amalfitana, in località Tordigliano, nel tratto che attraversa il Comune di Vico Equense. Il bilancio dell’incidente è pesante: un motociclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno, mentre un autobus turistico ha rischiato di precipitare nel vuoto.

La Dinamica dell’Incidente

Le prime ricostruzioni dell’incidente indicano che il motociclista ha perso il controllo del veicolo, a causa delle condizioni della strada o di un’imprevista manovra. La gravità dell’incidente ha causato il ferimento serio del motociclista, prontamente soccorso. Nel frattempo, un autobus turistico che stava percorrendo lo stesso tratto di strada ha avuto un imprevisto, trovandosi a rischio di precipitare dalla scarpata che costeggia la Statale 163. Fortunatamente, l’autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, evitando il peggio e prevenendo una tragedia.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sorrento e gli agenti della polizia municipale, i quali stanno raccogliendo le testimonianze di testimoni e conducendo i rilievi per determinare con precisione la causa dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza l’area e a deviare il traffico, riducendo i disagi per i veicoli in transito, rallentati in seguito all’incidente.

Condizioni del Motociclista

Il motociclista, purtroppo, ha riportato ferite gravi e, dopo il primo soccorso sul posto, è trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni sono stabili, ma restano critiche e i medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute per garantire le necessarie cure.

La Statale 163 Amalfitana: Un Tratto Stradale Pericoloso

La statale 163 Amalfitana, celebre per i suoi panorami mozzafiato e le strette curve che costeggiano le scogliere, è una delle strade più suggestive ma anche tra le più pericolose d’Italia. Questa vicenda sottolinea ancora una volta la necessità di garantire maggiore attenzione sulla sicurezza stradale in questa zona, soprattutto per quanto riguarda la gestione del traffico, la manutenzione della strada e l’infrastruttura.