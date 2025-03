Cava de’ Tirreni è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 27 anni, Marco Apostolico, originario di Castel San Giorgio. Il tragico evento si è verificato all’alba, intorno alle 5 del mattino, in via Santoriello, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, un’auto con a bordo quattro persone si sarebbe schiantata violentemente contro un muro per cause ancora da accertare. Nell’impatto, il 27enne ha perso la vita sul colpo, mentre gli altri tre passeggeri sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale. Tra questi, una ragazza versa in condizioni più gravi ed è attualmente ricoverata all’ospedale Ruggi di Salerno.

Le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare le esatte cause dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, tra cui un possibile colpo di sonno, un malfunzionamento del veicolo o un eccesso di velocità.

Il cordoglio della comunità

La notizia della tragica scomparsa di Marco Apostolico ha scosso profondamente la comunità di Castel San Giorgio. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio dolore con un messaggio diffuso sui social, interpretando il sentimento di lutto e vicinanza alla famiglia del giovane scomparso.

“Un dolore immenso ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo attorno ai familiari di Marco in questo momento di grande sofferenza”, si legge nel comunicato ufficiale del Comune.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La zona dell’impatto è stata attentamente esaminata e potrebbero emergere dettagli importanti dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze dei sopravvissuti.