Tragedia sulle strade siciliane. Un incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 14 sulla statale 194, nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini (Siracusa), ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre sette, quattro delle quali in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale ha coinvolto un pulmino a nove posti e un furgone. Le vittime, tutte lavoratori agricoli, sono Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54 anni, e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Gli operai stavano rientrando ad Adrano dopo aver trascorso la giornata a raccogliere arance per conto di un’azienda catanese.

La dinamica dell’incidente

Le cause dello scontro sono ancora da accertare, ma dai primi rilievi sembra che i due mezzi si siano impattati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e il personale del 118. Due elicotteri e diverse ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali di Catania, Lentini e Caltagirone.

Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e verificando le condizioni di sicurezza della strada e dei veicoli coinvolti.

Adrano in lutto: il sindaco proclama il cordoglio cittadino

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Adrano, città d’origine delle vittime. Il sindaco Fabio Mancuso ha annunciato il lutto cittadino fino al giorno delle esequie.

“È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore. Abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino vietando qualsiasi manifestazione pubblica, teatrale o sportiva. Siamo in contatto con gli ospedali per seguire l’evoluzione della situazione dei feriti e l’amministrazione comunale supporterà i familiari delle vittime in ogni modo possibile. La città intera si stringe attorno a loro con affetto e solidarietà”, ha dichiarato il primo cittadino.