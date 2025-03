Una notte di passione che si è trasformata in una serie di arresti e interventi per le forze dell’ordine. A Arzano, in provincia di Napoli, un giovane pregiudicato di 18 anni, appena uscito da una comunità per minori, è stato arrestato dai carabinieri durante un’operazione che ha incluso anche il recupero di un’auto rubata.

L’arresto del minorenne evaso da una comunità

La vicenda ha avuto inizio in una struttura alberghiera di Arzano, situata lungo la via Circonvallazione Esterna, dove il giovane, evaso da una comunità per minori, aveva prenotato una camera per trascorrere la notte con un’amica. Il 18enne napoletano non ha opposto resistenza quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, ma è comunque denunciato per guida senza patente, visto che si trovava alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito il titolo di guida. Successivamente, è trasferito nelle camere di sicurezza della locale tenenza dei carabinieri di Arzano, prima di essere trasferito al carcere minorile di Nisida.

Recupero di una jeep rubata

Durante l’intervento, i carabinieri hanno anche scoperto una jeep rubata poco prima ad Aversa, trovata nel parcheggio comunale del rione Ina Casa, in via Alfredo Pecchia. La jeep è prontamente restituita al legittimo proprietario.

Codice rosso e arresto per violenza domestica

Non finisce qui. In un altro intervento, i carabinieri sono intervenuti su un codice rosso a seguito di un arresto per violenza domestica. Un uomo di 50 anni, identificato come P.A., è arrestato per aver ripetutamente aggredito la moglie. Il suo comportamento violento ha portato all’intervento tempestivo dei militari, che hanno preso in custodia l’aggressore.