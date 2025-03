Un caso scottante scuote la Serie A del basket italiano. Secondo un’inchiesta de Le Iene, in alcune partite del campionato sarebbero stati assegnati a determinati giocatori assist e rimbalzi inesistenti. Una semplice svista? Niente affatto. L’accusa è ben più grave: gli addetti alle statistiche della società Scafati Basket avrebbero deliberatamente manipolato i dati per favorire vincite nelle scommesse.

Il servizio di Le Iene e le accuse

Il giornalista Stefano Corti ha condotto un approfondito servizio che andrà in onda questa sera su Italia 1, rivelando i dettagli di questa presunta frode. Secondo le indiscrezioni, tra gli scommettitori coinvolti ci sarebbe persino l’addetto stampa, ormai ex, della Givova Scafati Basket. Una notizia che ha scosso il mondo del basket e acceso i riflettori su possibili irregolarità anche in altre società.

La reazione della Givova Scafati Basket

Il presidente della squadra, Alessandro Rossano, ha respinto categoricamente ogni accusa di coinvolgimento della società. Inoltre, ha già preso provvedimenti allontanando le persone direttamente interessate dallo scandalo. Tuttavia, la vicenda potrebbe non fermarsi qui: secondo le prime ricostruzioni, Scafati potrebbe non essere l’unica squadra coinvolta in questo sistema.