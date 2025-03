La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato a Scafati oltre 3.400 articoli contraffatti in ceramica, recanti i marchi di prestigiosi brand di lusso come Tiffany & Co., Chanel, Supreme, Hermès Paris, Rolex, Gucci, Prada, Christian Dior, Ducati Corse, Fendi, Yves Saint Laurent, Balenciaga e Louis Vuitton. L’operazione è eseguita in seguito a un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica.

Il valore della merce contraffatta

Oltre ai prodotti finiti, i finanzieri hanno trovato 175 metri di pellicole con etichette mendaci, pronte per essere utilizzate nella produzione di ulteriori articoli contraffatti. Se immessi sul mercato, i falsi avrebbero generato un guadagno di oltre 750mila euro.

Le indagini e il sequestro della fabbrica

L’operazione trae origine da un precedente controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Battipaglia presso un esercizio commerciale, dove erano già individuati articoli sospetti. Successivamente, le indagini hanno permesso di risalire alla fabbrica di produzione e stoccaggio situata a Scafati, dove venivano realizzati i prodotti illeciti.

Durante il blitz, le forze dell’ordine hanno sequestrato non solo la merce contraffatta, ma anche le attrezzature di impressione utilizzate per la realizzazione dei marchi falsificati. L’opificio era riconducibile a un uomo di 70 anni, denunciato a piede libero per reati legati alla contraffazione e alla frode commerciale.