La rappresentanza sindacale delle RSU sarà il tema della serata che si terrà il 27 marzo al Garden Eventi di Scafati organizzata dalla Uilflp di Salerno. Una serata a cui prenderanno parte il segretario nazionale Longobardi, il segretario regionale Di Donna, il segretario organizzativo D’Aniello e il coordinatore enti locali Andrea Pagano. L’obiettivo è fare il punto sull’importante appuntamento del 14, 15 e 16 aprile per il rinnovo delle rappresentanze RSU.

A tal riguardo Andrea Pagano, coordinatore enti locali e RSU presso il Comune di Scafati, pone l’accento: “è importante che al prossimo rinnovo delle rappresentanze sindacali i lavoratori diano fiducia a chi in questi anni si è battuto per la difesa dei diritti dei lavoratori senza fare sconti al movimento politico che era in auge”.

“Solo con una rappresentanza seria come quella della UIL che negli anni ha dimostrato di non fare sconti a nessun governo, si può porre al centro dell’attenzione il lavoratore con i suoi diritti e doveri, anche in quei contesti della pubblica amministrazione in particolare negli enti locali, dove in alcuni casi potremmo riscontrare una forte ingerenza politica che può finire col mortificare i lavoratori e favorire i soliti pochi. La serata del 27 sarà l’occasione come UIL per parlare dei passi in avanti che abbiamo fatto in questi anni e del forte radicamento sul territorio salernitano”.