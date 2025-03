La Circumvallazione Esterna di Napoli torna al centro delle cronache per un nuovo episodio di lancio di pietre contro le auto in transito. L’ennesimo episodio di questo “gioco con la morte”, come lo definiscono i residenti, ha coinvolto un automobilista che, mentre percorreva il tratto stradale tra Melito e la rotonda di Arzano, ha avvertito un forte impatto sulla carrozzeria della propria vettura.

Denuncia e richiesta di intervento

Il conducente, fortemente scosso dall’accaduto, ha segnalato l’episodio al deputato Francesco Emilio Borrelli, sottolineando la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Il parlamentare ha ribadito che il problema non è nuovo, poiché episodi simili si verificano da tempo nei pressi del campo nomadi di via Cupa Perillo, a Scampia. Borrelli ha inoltre evidenziato come la questione non si limiti solo alla sicurezza stradale, ma si inserisca in un contesto più ampio di degrado e criminalità che caratterizza questi insediamenti.

Le soluzioni proposte

Secondo il deputato, non è sufficiente ricollocare gli abitanti del campo, ma è necessario un progetto di riqualificazione definitiva dell’area per impedire il ripetersi di situazioni simili. A tal proposito, ha ricordato che in estate dovrebbero iniziare i lavori di bonifica, ma ha espresso dubbi sulla reale efficacia di questi interventi se non accompagnati da un piano strutturale che impedisca nuovi insediamenti.

La necessità di maggiori controlli

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, sia per garantire la sicurezza degli automobilisti sia per contrastare le attività illecite che caratterizzano queste aree. Il rischio che questi atti vandalici possano trasformarsi in tragedie con conseguenze ben più gravi è concreto e non può essere sottovalutato.