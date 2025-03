Negli ultimi giorni, via Toledo a Napoli è diventata teatro di una vicenda che ha suscitato crescente allarme tra cittadini e turisti. Al centro delle segnalazioni c’è un uomo travestito da Mickey Mouse che, secondo numerosi testimoni, minaccia e richiede denaro in cambio di fotografie con i bambini. Questo individuo, descritto come una figura inquietante, è stato avvistato da anni nella strada più frequentata della città, ma le sue azioni stanno ora destando preoccupazione.

Il “Mickey Mouse con il Coltello” a Napoli

L’uomo, con smorfie e buffi versi, attira l’attenzione dei bambini, spingendo i genitori a chiedere una foto con lui. Tuttavia, la gioia per uno scatto rischia di trasformarsi in paura: secondo le testimonianze raccolte, infatti, l’uomo chiede un compenso economico per ogni foto scattata e, qualora qualcuno si rifiuti di pagare, non esita a mostrare minacciosamente un coltellino. Questa versione del celebre topo dei cartoni animati, seppur simile nell’aspetto, sembra più una figura da film horror che non una creazione della Disney.

Le Denunce e le Indagini in Corso

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini e turisti riguardanti le presunte minacce e richieste estorsive da parte del “Mickey Mouse armato”. Preoccupato per la crescente intensità dei reclami, Borrelli ha sottolineato l’importanza di avviare rapidamente le indagini per evitare che situazioni del genere sfocino in episodi più gravi.

“Le segnalazioni continuano a crescere e aumentano anche i video e i commenti di accusa che circolano sui social media”, ha dichiarato Borrelli. “È fondamentale scoprire la verità al più presto. Se quanto denunciato è reale, allora è una situazione molto grave, e bisogna fermare immediatamente questa persona prima che si verifichino episodi pericolosi. Via Toledo, nelle ore meno affollate, potrebbe diventare un luogo a rischio se queste estorsioni continuano.”

La Preoccupazione della Comunità e delle Forze dell’Ordine

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per verificare la veridicità delle accuse. Nonostante i numerosi avvistamenti segnalati dai cittadini, il deputato Borrelli ha riferito di non essere riuscito a incontrare personalmente l’uomo travestito da Mickey Mouse durante le sue visite in zona, sottolineando che, senza prove concrete, è necessario mantenere una posizione di cautela.

“Anche se non sono riuscito a incontrarlo personalmente”, ha continuato Borrelli, “le segnalazioni sono numerose e meritano di essere verificate. Se si trattasse davvero di un criminale, va fermato immediatamente.”

La Pericolosità della Situazione

Le preoccupazioni sono fondate. L’idea di un individuo che sfrutta il travestimento di un personaggio amato dai bambini per commettere estorsioni e minacciare con un coltello è inquietante. Se le accuse dovessero rivelarsi veritiere, la sicurezza dei passanti, specialmente delle famiglie con bambini, sarebbe a rischio. Via Toledo, cuore pulsante di Napoli, non dovrebbe diventare un luogo dove cittadini e turisti temono di essere avvicinati da chi, sotto una maschera, cerca di sfruttare la fiducia altrui per scopi illeciti.