I carabinieri di Nocera Inferiore stanno conducendo un’indagine sul furto di un ecografo, sottratto circa dieci giorni fa dal reparto di Radiologia dell’ospedale Umberto I. L’apparecchiatura, fondamentale per la diagnostica, è stata trafugata durante la notte, sollevando interrogativi sulle modalità dell’azione e sul numero di persone coinvolte, data la sua grandezza e il suo peso.

Le indagini e l’analisi delle immagini di sorveglianza

Il furto è stato scoperto il giorno successivo dagli specialisti del reparto, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alla dirigente dell’ospedale. Quest’ultima ha poi sporto denuncia ai carabinieri, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, i quali hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, con l’obiettivo di individuare eventuali movimenti sospetti all’interno del reparto. Inoltre, verranno analizzati i registri di entrata e uscita dei dipendenti per verificare eventuali anomalie negli orari.

Un caso che segue un altro furto in ospedale

Il furto dell’ecografo non è un episodio isolato. Nei mesi scorsi, infatti, un altro dispositivo medico – un defibrillatore – era stato sottratto dall’interno della struttura ospedaliera. In quell’occasione, l’attrezzatura faceva parte di un mezzo di soccorso a noleggio, utilizzato negli ospedali di Nocera, Pagani e Scafati.