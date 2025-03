Nella giornata di ieri, Daniele Decibel Bellini, noto speaker della SSC Napoli, ha subito il furto della sua moto, una Honda Africa Twin, in Piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, è raccontato dallo stesso Bellini attraverso i suoi profili social, dove ha voluto ringraziare la Polizia per il pronto intervento che ha portato al recupero del mezzo.

La moto è ritrovata nella notte, intorno all’1:00, nel quartiere Sanità, da una volante della Seconda Sezione della Questura di Napoli. Sebbene fosse danneggiata e con l’antifurto manomesso, è comunque restituita al legittimo proprietario.

Bellini ha espresso pubblicamente la sua gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine, lodando il loro impegno nella tutela della sicurezza cittadina. «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e stima alla Polizia di Stato per lo straordinario lavoro che ha portato al ritrovamento della mia moto, rubata ieri in pieno giorno. Grazie al Dirigente Vice Questore, Dott. Vincenzo Coletta, e a tutto il personale impiegato. Il vostro impegno quotidiano per garantire giustizia e legalità è un punto di riferimento prezioso per tutti noi cittadini» ha scritto sui suoi canali social.